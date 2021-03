Nova grelha do canal líder no ar a partir desta quarta-feira. 14 de Março de 2021 às 17:09

A CMTV faz oito anos e estreia, esta quarta-feira, uma nova grelha de programas. As notícias, a investigação jornalística e o comentário continuarão a ter papel de destaque no canal 8 do seu televisor. Mas haverá mais novidades.



O "Manhã CM", com Ágata Rodrigues e Duarte Siopa, estará no ar de segunda a sexta. Depois do almoço mostramos-lhe "Rua Segura", um espaço sobre segurança e prevenção do crime. Aos domingos à tarde é tempo de corrermos o país no "Reportagem CM". E mantemos a aposta no desporto com programas de sucesso como "Liga D'Ouro", "Pé em Riste, "Golos" e "Hora Record", um espaço com o selo do líder da imprensa desportiva.



Maya na "Tarde CM"



Uma das novidades dos oito anos da CMTV é o novo "Tarde CM". Maya apresenta um novo espaço de programação onde as boas histórias chegam ao telespectador na forma de conversa íntima. É um espaço de emoção para ver de coração aberto. No arranque, esta quarta-feira, Maya terá um convidado muito especial. Marco Paulo junta-se aos oito anos de CMTV para uma conversa a não perder.

Uma história de liderança



Em fevereiro, o canal do Correio da Manhã registou o seu 50º mês no comando do mercado de informação nacional no cabo e até reforçou a liderança ao registar um crescimento de 35,6%, quando em comparação com o período homólogo do ano passado. Além disso, a televisão do Correio da Manhã ganha as audiências há 914 dias seguidos.



Em fevereiro, o canal do Correio da Manhã registou o seu 50º mês no comando do mercado de informação nacional no cabo e até reforçou a liderança ao registar um crescimento de 35,6%, quando em comparação com o período homólogo do ano passado. Além disso, a televisão do Correio da Manhã ganha as audiências há 914 dias seguidos.

No último mês, a CMTV obteve um share médio de 4,2%, o que corresponde a 107 mil e 879 telespectadores a cada minuto do dia. Contas feitas, tem mais audiência do que o total de todos os seus concorrentes juntos. Segundo os dados da GFK (empresa responsável pelas audiências de TV em Portugal), a SIC Notícias obteve 1,9% de share mensal, a TVI24 teve 1,2%, o seu pior resultado desde 2019, e a RTP 3 no cabo apenas 0,6%. De referir ainda que a audiência média total da CMTV no último mês foi de 2 milhões e 735 mil espectadores.