Operadoras de linhas telefónicas ganham dois milhões com RTP

CM apurou que a empresa terá recebido em 2017 mais de 7,2 milhões com chamadas

Por Hugo Real | 01:30

As receitas do grupo RTP com as chamadas telefónicas e mensagens de valor acrescentado (designadas por IVR) terão aumentado no ano passado em cerca de 6,4%. Apesar da estação pública, nas suas contas, a que o CM teve acesso, não disponibilizar este valor, revela quanto pagou aos operadores de telecomunicações pelo seu ‘quinhão’ neste negócio. Assim, no ano passado, estas empresas ganharam mais de dois milhões de euros, uma subida 123 mil euros.



Tendo em conta a repartição de receitas (operadoras ficam com menos de um terço do valor cobrado), isto significa que a RTP terá faturado mais de 7,2 milhões de euros, um crescimento de 453 mil euros face ao ano passado.



O CM questionou a RTP sobre estes valores, mas não obteve resposta até ao fecho da edição.

Desta forma, a RTP foi a única das três estações generalistas a aumentar as suas receitas com este negócio, já que a SIC viu os proveitos do IVR diminuírem 41,3% para 8,1 milhões de euros. Já a TVI faturou 14,6 milhões, um recuo de 9,4%.



O melhor ano de sempre neste negócio para os canais privados foi registado em 2013. Nesse exercício, os proveitos totais da SIC e da TVI atingiram os 78 milhões de euros. Ou seja, 6,5 milhões por mês.

Recorde-se que desde o início deste mês, a RTP, SIC e TVI abandonaram o número 760 e mudaram para o 761, com o custo destas chamadas a aumentar de 0,60 euros (mais IVA) para 1 euro (mais IVA).