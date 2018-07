Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Operadoras negoceiam com a Eleven Sports

MEO, NOS e Vodafone já fizeram propostas à empresa que detém os direitos da Champions.

Por Duarte Faria | 01:30

A Eleven Sports veio revolucionar o mercado português de direitos desportivos. Detentora das transmissões da Liga dos Campeões e da Liga Espanhola, entre outras competições de futebol, para o território nacional, ainda não começou a operar em Portugal - os canais só começam a ser emitidos a 15 de agosto - mas tem gerado muita tensão num setor até agora dominado, quase em exclusivo, pela Sport TV.



A expectativa está agora em perceber se a empresa inglesa vai chegar a acordo com todas as operadoras de televisão por subscrição para emitir os seus conteúdos no nosso País. Ao que o CM apurou, mantém-se as negociações com a MEO, NOS e Vodafone, que já apresentaram propostas. "Fizemos uma proposta comercial, o que vem em linha com o facto de estarmos obviamente interessados em distribuir" os canais da Eleven Sports, revelou ontem Miguel Almeida, presidente da NOS.



A MEO e Vodafone não se pronunciaram sobre o assunto.



A única operadora que, para já, tem garantida a distribuição dos dois canais anunciados pela Eleven Sports (com um custo para os telespectadores de 9,99 euros por mês) é a Nowo. A operadora anunciou em maio um acordo de licenciamento de conteúdos em Portugal. E foi precisamente através da Nowo que a Eleven Sports terá chegado também a acordo com a TVI para a emissão de um jogo por jornada da Champions em sinal aberto na época 2018/2019. O negócio deverá ficar concluído ainda esta semana.