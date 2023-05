Operadoras querem tecnológicas a pagar 5G

O futuro do 5G e a concorrência no setor das telecomunicações foram os temas dominantes do debate ‘Estado das Nação das Comunicações’, que esta quinta-feira encerrou o 32.º Congresso da APDC, em Lisboa.O presidente executivo da Nos assumiu que lhe parece difícil que o negócio da quinta geração móvel seja rentável."Até agora já investimos mais de 350 milhões de euros, mais a aquisição dos direitos do espectro. Criámos a melhor rede 5G em Portugal, mas sem retorno direto. É impossível manter estes investimentos e, ao mesmo tempo, assegurar os melhores preços aos clientes se as coisas não forem repartidas", disse Miguel Almeida.Já Luís Lopes, CEO da Vodafone, afirmou que "grandes utilizadores" da rede, como a Google ou o Facebook, "devem contribuir para pagar as infraestruturas". "É uma questão de justiça. Tem de haver uma negociação com apoio regulatório".Ana Figueiredo, presidente da Altice, revelou que, em bre- ve, a empresa irá reunir-se com Margrethe Vestager, Comissá- ria da UE para a Concorrência, para analisar esta situação: "Não queremos um imposto ou financiamento público. Queremos que haja um diálogo, uma negociação entre as tecnológicas e os operadores, pois neste momento o nível de investimento é de 1 para 10".Os três operadores recusam a ideia de que não existe concorrência no setor, o que os coloca em rota de colisão com a Anacom. "75% das famílias portuguesas já mudaram pelo menos uma vez de operador. Na Europa a média é 40%. O regulador construiu uma falsa narrativa baseada em não-factos para levar a cabo uma agenda pessoal e ideológica", acusou Miguel Almeida, acrescentando que a entrada de um novo operador tem como objetivo "criar valor económico para quem faz a jogada".