Operadoras têm 10 dias para pagar licenças para a rede 5G

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) aprovou esta o relatório final do leilão da rede 5G. Os operadores têm agora um limite de prazo para efetuarem o pagamento dos valores estipulados. Só depois dessa etapa serão emitidas as licenças.“As empresas têm 10 dias úteis para efetuar o depósito do montante final, sendo na sequência desse depósito emitidos os títulos que consubstanciam os direitos de utilização de frequências em todas as faixas (exceto nos 900 MHz que serão objeto de um processo distinto)”, adianta em comunicado a entidade reguladora liderada por João Cadete de Matos.