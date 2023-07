As operadoras móveis em Portugal preparam-se para desativar a rede de terceira geração. O processo será suave e gradual. A Meo, da Altice, será a primeira a fazê-lo, já a partir de 4 de setembro, prevendo concluir o processo em janeiro do próximo ano. A Vodafone planeia começar daqui a exatamente um ano (a 1 de julho de 2024), enquanto a Nos prevê avançar também em meados do próximo ano. A operadora garante que irá enviar um comunicado a todos os seus clientes quando a data estiver definida.









A Meo já abriu inclusivamente uma página de suporte à descontinuação progressiva da rede 3G para prestar o apoio necessário aos seus clientes. No que toca à Vodafone, a operadora garantiu ao Sapo Tek que a “esmagadora maioria” dos seus clientes não será afetada por esta mudança, porque “já utilizam equipamentos e cartões SIM compatíveis com as restantes gerações de comunicação móvel”. Todavia, os clientes que não estejam nestas condições serão “contactados atempadamente, tendo um ano para fazer uma transição gradual, através da atualização do respetivo equipamento ou cartão SIM”.

O encerramento da rede 3G em Portugal está enquadrado na estratégia que todos os operadores têm vindo a desenvolver a nível internacional. A Vodafone já tinha iniciado este processo nos Países Baixos, Alemanha, República Checa, Itália, Reino Unido e Irlanda. Em França, a Orange vai descontinuar a rede 3G até final de 2028, mas em 2025 deixa de operar em 2G. Na Alemanha, a Deutsche Telekom deixou de suportar serviços 3G no verão de 2021. Nos Estados Unidos, a AT&T, que foi a primeira a desconectar a rede de terceira geração, já concluiu o processo em fevereiro de 2022.