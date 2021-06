O presidente da Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) garantiu esta quarta-feira que no dia em que o leilão 5G (quinta geração móvel) terminar "vai ser público tudo aquilo que aconteceu ao longo" do processo e quem utilizou as regras para o prolongar."Há uma coisa que eu vos garanto. No dia em que [o leilão] termine vai ser público tudo aquilo que aconteceu", afirmou João Cadete de Matos aos deputados ...