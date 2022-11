U ma “falsa fonte hospitalar” terá estado na origem da notícia que, esta segunda-feira, no site do FC Porto, anunciava, erradamente, a morte de Domingos Gomes, antigo médico do clube. O artigo, que foi publicado às 16h22 na página do clube azul-e-branco, com o título ‘Morreu Domingos Gomes’, esteve 44 minutos online, sendo depois retirado.









