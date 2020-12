Pandemia de Covid-19 intensifica crise na imprensa

A pandemia de Covid-19 veio agravar ainda mais a crise na imprensa nacional. De acordo com os dados esta segunda-feira divulgados pela Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT), entre janeiro e setembro os principais jornais e revistas de informação portugueses venderam, em média, menos 44 685 exemplares, passando para um total de 203 159. No que diz respeito ao total das vendas em banca dos três diários generalistas - Correio da Manhã, ‘Jornal da Notícias’ e ‘Público’ - a quebra foi de 25 639 exemplares (passou para 93 264).





CM mantém a liderança, ao vender em banca uma média de 58 262 exemplares por dia, o que representa uma quota de mercado de 62,5% entre a imprensa diária generalista (em cada 100 compradores, mais de 62 escolhem o CM).



