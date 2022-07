Acarta de compromisso ‘Mais Escola, Melhor Família’ recebeu, esta semana, as primeiras assinaturas. Estas "marcam, oficialmente, o livro de compromisso para o manifesto que muitos outros parceiros irão também assinar, num movimento que se inicia aqui com a marca CM/CMTV, para uma cultura de paz contra a violência escolar", destacou Paulo Sargento, comissário da iniciativa, que conta com o alto patrocínio da Presidência da República.









