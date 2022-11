Entre as propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023) que chegaram à Assembleia da República contam-se várias medidas apresentadas pelos diferentes partidos políticos para apoiar os órgãos de comunicação social.



Os incentivos fiscais estão entre as principais recomendações, com o PSD e o IL a pedirem a dedução à coleta em sede de IRS das despesas com as subscrições digitais de publicações periódicas, de maneira a fomentar e incentivar os cidadãos à leitura de jornais e revistas como forma de fortalecer a democracia.









