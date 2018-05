Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Passe de 11 euros para ver pornografia na net

Britânicos vão passar a ter de se deslocar a papelarias para comprar senha de acesso.

01:30

A notícia é surpreendente, sobretudo numa altura em que o mundo digital ganha cada vez mais importância no funcionamento das nossas sociedades: os britânicos que quiserem ver pornografia na internet vão passar a ter de comprar senhas de acesso a estes conteúdos nas papelarias.



A medida está prevista no Digital Economy Act, aprovado no Reino Unido em abril do ano passado, e deverá ser implementada até ao final deste ano. O objetivo é complementar os sistemas online de verificação de idade com um processo físico. É que quem quiser ver pornografia tem de ter mais de 18 anos e este processo permitirá verificar, com uma maior fiabilidade, que a lei do país está de facto a ser cumprida.



O passe de acesso aos conteúdos, que terá um código de 16 dígitos, deverá ter um custo fixo de 10 libras (pouco mais de 11 euros), de acordo com a proposta do British Board of Film Classification.



No ato da compra nas papelarias, os utilizadores terão de confirmar a sua idade mediante a apresentação de um documento legal de identificação. Mas os dados não poderão ficar armazenados, sob pena de violarem a lei de proteção de dados dos utilizadores.



Por outro lado, os sites de conteúdos para adultos terão de manter um sistema de verificação de idade ativo. Se não o fizerem correm o risco de serem bloqueados pelos fornecedores de internet do Reino Unido, e de enfrentar uma multa que pode ir até às 250 mil libras (cerca de 286 mil euros).