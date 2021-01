O jornalista Pedro Cruz, até agora subdiretor de informação da SIC, está de saída do canal de televisão da Impresa.



Cruz, que foi responsável, durante vários anos, pela redação do canal na cidade do Porto, chegou a acordo para a saída da estação de Paço de Arcos, onde trabalhava há mais de 22 anos. Antes de passar para a SIC, Pedro Cruz trabalhou na delegação portuense do Diário de Notícias. Não são conhecidas, por enquanto, as razões que levaram a esta saída.

Ver comentários