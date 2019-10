Pedro Fernandes ataca 'gordo' da RTP

Felipa Garnel sabe que o sucesso de ‘Ver P’ra Crer’, que estreia quarta-feira na TVI, pode ser lento, mas mostra-se paciente."Ninguém espera que seja logo líder", começa por dizer a diretora de Programas, explicando a importância deste concurso de curiosidades às 19h00: "É o horário de acesso ao ‘Jornal das 8’ e acredito que, com este produto, fica melhor do que está. É um horário que foi martirizado no último ano. Há que recuperar o público perdido."Felipa Garnel avança que a estreia de ‘Ver P’ra Crer’ marca "o início de uma era". "É um programa muito familiar, que logo aí já diz qualquer coisa sobre o que será a nossa estratégia."Pedro Fernandes, o apresentador que a TVI ‘roubou’ à RTP, também tem consciência do percurso que terá de trilhar, principalmente frente a ‘O Preço Certo’, de Fernando Mendes, líder de audiências. "É um horário difícil, mas que queremos reconquistar. É esse o nosso desejo e é para isso que estamos a trabalhar", assume, confessando outro objetivo: "É às 19h00, antes do ‘Jornal das 8’, e vamos tentar deixar uma boa caminha para a informação da TVI."‘Ver P’ra Crer’, de Pedro Fernandes, sucede a ‘O Resto é Conversa’. Este programa apresentado por Fernanda Serrano, que tinha a companhia de Helena Sacadura Cabral, Sílvia Rizzo, Carlos Moura e um convidado diário, durou apenas um mês.Estreado a 2 de setembro, revelou-se uma aposta falhada de Felipa Garnel, com audiências de 300 mil espectadores.