O comentador Pedro Guerra vai ser afastado da Benfica TV (BTV). Osabe que a decisão parte do canal. Guerra chegou a ser diretor de conteúdos da BTV e assessor parlamentar do CDS de Paulo Portas. Foi sempre próximo de Luís Filipe Vieira. Na internet circula uma petição pública promovida por adeptos do Benfica a apelar à retirada do comentador do canal. Contactado ontem pelo, Guerra negou que esteja de saída da BTV.