Pedro Lima ganhava 6 mil euros e tinha contrato em risco

Com uma carreira de sucesso, que começou na moda e passou por teatro, cinema e televisão, Pedro Lima tinha um contrato de exclusividade com a TVI, mas nos últimos tempos enfrentava os receios comuns a grande parte dos atores. Temia que o vínculo que o unia à estação, e que lhe valia 6 mil euros brutos por mês, não fosse renovado e angustiava-se com o futuro e com o peso de uma família numerosa. Além disso, com a pausa nas ...