Pedro Mourinho, que se encontra atualmente em Israel como enviado especial do CM e da CMTV para cobrir a guerra em Gaza, foi este sábado à noite distinguido como Jornalista do Ano na 2.ª edição dos prémios Júlio César Andrino, que se realizou no Auditório Ruy de Carvalho, em Carnaxide, no concelho de Oeiras. O grupo Cofina, que detém o CM e a CMTV, ganhou o galardão de Comunicação Social. Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial, recebeu estas distinções.

Ver comentários