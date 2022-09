Pedro Mourinho junta-se à equipa da CMTV e CM e integra Direção dos dois meios

O jornalista Pedro Mourinho integra a partir desta semana a direção da CMTV e do CM, e continuará assim a aparecer no ecrã dos portugueses enquanto pivot de informação.

"É uma das transferências mais significativas da história dos media nos últimos anos", disse o Diretor-Geral Editorial da CMTV e do CM, Carlos Rodrigues. "Um pivot que está há 20 anos no horário nobre dos [canais] generalistas escolheu o líder do cabo", acrescentou Carlos Rodrigues.

Formado em Comunicação e Jornalismo, Pedro Mourinho começou o seu percurso profissional na rádio, tendo passado pela RFM, Correio da Manhã Rádio e Rádio Comercial.No meio televisivo, Mourinho, entrou em 1990 para a RTP, onde permaneceu durante nove anos, tendo posteriormente integrado a SIC entre 2000 e 2020. Há dois anos, o jornalista mudou-se para a TVI com a responsabilidade de direção executiva de novos formatos e talentos, destacando o seu papel pela cobertura da Guerra na Ucrânia.Desta forma, um dos principais rostos da informação em Portugal assumirá novas responsabilidades na CMTV, a partir de setembro."É com muita satisfação que podemos contar com o Pedro Mourinho na grande equipa do CM e da CMTV. A sua chegada representa um reforço de enorme qualidade para este projeto jornalístico, baseado no princípio da confiança, da pluralidade, do rigor e da independência", afirma Luís Santana, Administrador Executivo da Cofina Media.

A CMTV terminou o mês de agosto como o melhor resultado da sua história, ao atingir um share médio mensal de 5,93%, que se traduz numa audiência de 121,8 mil espetadores por minuto, após o mês de julho que já tinha sido o seu melhor mês de sempre.