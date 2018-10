Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedro Teixeira apanhado deitado no chão de rua do Porto

"Apanhado a mendigar no Porto pela Patrícia Tavares", pode ler-se na imagem publicada pelo ator.

O ator Pedro Teixeira foi até ao Porto durante gravações para a nova novela da TVI "A Teia", num momento em que estava deitado à porta de um prédio, foi surpreendido com uma fotografia tirada pela colega de profissão Patrícia Tavares, esta segunda-feira.



Depois de ser apanhado a "mendigar", Pedro publicou a mesma fotografia no seu Instagram, onde se encontra deitado à porta de um prédio nas ruas do Porto.



