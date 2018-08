Pedro Teixeira deixa aviso nas redes sociais. "Estou no tinder"

Recorde-se que ator namora com a, também atriz, Sara Matos.

14:17

Só para avisar... A post shared by Pedro Teixeira (@pedroteixeiraoficial) on Aug 23, 2018 at 11:26am PDT

Recorde-se que Pedro e Sara Matos estão juntos há cerca de quatro anos, altura em que terminou o relacionamento do ator com Cláudia Vieira, com quem tem uma filha.

O ator Pedro Teixeira fez uma recente publicação na rede social Instagram, onde alerta os fãs para uma nova disponibilidade nas redes sociais, fazendo uma 'provocação' à namorada Sara Matos.O galã da televisão portuguesa avisou as fãs que está no Tinder, uma aplicação que se destina a encontros amorosos online.Pedro acompanha a fotografia na esplanada com a descrição "É só para avisar"."Vou já instalar", "Até eu vou instalar", comentam algumas das fãs na fotografia do ator de 37 anos.