Pedro Teixeira pronto para a guerra aos sábados à noite na TVI

A TVI estreia este sábado à noite uma das suas grandes apostas até ao fim do ano: ‘Mental Samurai’. Apresentado por Pedro Teixeira, o concurso quer fazer frente a ‘Árvore dos Desejos’, com João Manzarra, que estreia na SIC, e ‘Jogo de Todos os Jogos’, com Filomena Cautela, na RTP 1. Adivinha-se uma nova guerra nos serões de sábado da televisão portuguesa."É um formato em que acredito. É inovador e apaixonei-me por ele. Tive a certeza de que queria este programa", refere Felipa Garnel. A diretora de Programas da TVI acredita que a aposta em Pedro Teixeira para conduzir o concurso foi certeira. "Vão ver um Pedro sozinho, como nunca viram, o que vai ser muito surpreendente."O formato consiste em testar o conhecimento dos concorrentes, desafiados por um robô que os vai deixar de "pernas para o ar" no momento de dar respostas. Podem ganhar até 50 mil euros."É uma espécie de montanha-russa que roda a 360 graus e muito rápido. Roda de pergunta para pergunta e isso acaba por desconcentrar os concorrentes. Há pessoas que choram, outras dão gargalhadas", conta Pedro Teixeira."É um jogo para toda a família, de tecnologia, conhecimento e emoção. Vamos ter momentos muito divertidos, num programa que à partida seria só mais um de cultura geral", acrescenta o apresentador, que se mostra feliz (e confiante) pela oportunidade de conduzir um formato sozinho. "Posso garantir que está mesmo muito bom".As gravações decorreram em Espanha.