A Comissão de Trabalhadores (CT) da RTP manifestou-se incomodada pelo facto de o ‘Telejornal’, do canal do Estado, ser ultrapassado nas audiências pela. Num boletim publicado na página oficial do Facebook com o título ‘Vergonha Alheia’, onde se enumeram vários pontos saídos da reunião geral de jornalistas (RGJ) da semana passada, a CT pede uma “reflexão necessária”.Sem nunca nomear a concorrência, e em particular o nome da, a CT não poupa na crítica interna e alerta que é difícil encontrar “explicações e culpas” para “a queda de audiências” se se continuar a proceder “como se ela não existisse”. “Se o noticiário de um canal de cabo fica à frente do ‘Telejornal’, pode haver vários motivos para isso, e a RTP pode até nem ter culpa em alguns, ou em nenhum deles”, escreve a CT, dando um exemplo concreto. “Se na noite eleitoral da Madeira ficámos atrás de três outras estações, incluindo esse canal de cabo, também pode haver para isso explicações atendíveis”. E acusa mesmo: “É populismo dos outros, é elitismo nosso, é preferência do público pela faca e alguidar, em detrimento da informação séria que procuramos fazer? É incapacidade nossa para interessar o público por uma informação séria? Temos de refletir sobre estas questões e deixar-nos de negacionismos de pernas curtas, que acabarão sempre por nos explodir na face.”