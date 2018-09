Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ERC paga 2,4 milhões por ano em salários

Em 2017, gastos registaram uma descida de 99 mil euros em comparação com o ano anterior.

Por Duarte Faria | 01:30

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) paga, em média, um salário bruto anual de 38,8 mil euros a cada um dos seus 63 trabalhadores. As contas feitas pelo Correio da Manhã têm por base o relatório e contas do organismo relativo a 2017.



No ano passado, o regulador dos media teve gastos totais de 2,44 milhões de euros com o seu pessoal. Ainda assim, menos quase 99 mil euros quando em comparação com o ano de 2016.



As remunerações-base custaram à ERC 1,76 milhões de euros (menos 3,63% do que no ano anterior). Ou seja, a entidade pagou um salário médio mensal de 2 mil euros (contabilizando os 12 salários e os subsídios de férias e Natal). O regulador desembolsou ainda quase 118 mil euros em suplementos remuneratórios, e 92,5 mil euros em prestações sociais. Há ainda a registar 471 mil euros com outros encargos com pessoal não especificados. Segundo o documento a que o CM teve acesso, não foram entregues prémios de desempenho.



A remuneração dos órgãos sociais é, no entanto, bem superior à média. Sebastião Póvoas, presidente, aufere um salário bruto de 7 793 euros por mês (entre remuneração-base e despesas de representação).



Já o vice-presidente, Mário Mesquita, recebe 5 845 euros/mês. Os vogais Fátima Resende Lima, João Pedro Figueiredo e Francisco Azevedo e Silva ganham 5 465 euros cada um. Contas feitas, o Conselho Regulador da ERC custa cerca de 410 mil euros por ano.