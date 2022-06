Enquanto as grandes plataformas digitais, como a Netflix ou o Facebook, estão a perder usuários, o OnlyFans está a contrariar esta tendência e apresenta um crescimento anual de 400%. Atualmente com 200 milhões de utilizadores, sendo que cada um deles tem, em média, quatro assinaturas, a plataforma, que é uma mistura de rede social com serviço de streaming, continua a apostar nos conteúdos para adultos para crescer.









