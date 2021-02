O poder de decisão das gigantes tecnológicas sobre a remoção de conteúdos das suas plataformas ou suspensão de contas é “inaceitável”, diz a Comissão Europeia. “Ultrapassamos o limite do aceitável quando decidem - sem que mais alguém tenha voto na matéria - remover conteúdo online”, disse Prabhat Agarwal, responsável pela unidade de E-Commerce & Plataformas Online do órgão executivo da União Europeia.





Agarwal alertou os legisladores para a necessidade de conter o poder destas plataformas online, que são uma ameaça à liberdade de expressão. “Não podem continuar a tomar decisões-chave só por si, sem qualquer supervisão, sem ninguém a quem prestar contas e que as chame à responsabilidade. A liberdade de expressão é o valor primordial nesta questão”, disse Agarwal, cujas declarações surgem na sequência do bloqueio das contas de Donald Trump no Facebook e Twitter, até este eliminar mensagens que podiam incitar à violência.