Polémicas afastam Rui Moreira do espaço de comentário na TVI

Foi o próprio Rui Moreira que contactou a TVI e colocou em causa a sua continuidade como comentador da estação da Media Capital, garante o próprio. Ao saber que era acusado pelo Ministério Público de um crime de prevaricação no âmbito do caso Selminho, o presidente da Câmara do Porto ligou a Anselmo Crespo, diretor de Informação da TVI, questionando-o sobre a sua continuidade no espaço de comentário semanal na TVI24, emitido às sextas-feiras à noite.Segundo Rui Moreira, ambas as partes entenderam que faria sentido suspender a colaboração, que se limitou a três intervenções (entre 4 e 18 de dezembro), com o autarca a defender que não fazia sentido comentar assuntos que a ele diziam respeito, ainda que fossem do interesse público - o autarca é acusado de violar a legalidade e imparcialidade na gestão de um conflito que opunha, em tribunal, o município à Selminho, imobiliária da sua família.Mas a saída de Rui Moreira da TVI aconteceu também na mesma semana em que o CM noticiou que o autarca se preparava para apresentar um concurso de arrendamento de dois pisos do edifício Silo Auto, no Porto. Esta proposta surgiu poucos meses após a Media Capital ter contactado a autarquia para encontrar um local para instalar a redação e um estúdio da TVI na Invicta. Rui Moreira confirmou a abordagem do grupo de media para cedência de instalações no edifício, mas negou "qualquer favorecimento" a Mário Ferreira, presidente da dona da TVI.A proposta de hasta pública, assinada pelo autarca, para arrendar os dois últimos pisos do Silo Auto, por 12 500 euros, acabou por ser retirada.