Política e economia com novo reforço na grelha da CMTV

Na nova grelha da CMTV, vai haver um forte reforço dos conteúdos de política e economia. Camilo Lourenço, que já é comentador do canal, vai passar a ter uma rubrica fixa no jornal de horário nobre.No que toca à política, o painel de comentadores daserá reforçado por Pedro Santana Lopes, ex-primeiro-ministro e autarca da Figueira da Foz, que regressa assim ao posto de comentador davai reforçar o debate político na antena do canal, com o regresso do formato "Frente a Frente". Às quintas-feiras, no jornal de horário nobre, Marcos Perestrello (PS) e Luís Campos Ferreira (PSD) debatem os principais temas da atualidade."A oposição voltou a ter uma liderança forte desde a chegada do novo ator político, Luís Montenegro. É por isso relevante o regresso do debate entre visões alternativas para a sociedade", afirma o diretor-geral editorial doe da, Carlos Rodrigues.Além do debate às quintas-feiras, continuará a ser emitido o espaço semanal de comentário, o "3 Minutos", com João Pereira Coutinho, Francisco José Viegas, e, à sexta-feira, em moldes diferentes, Eduardo Cintra Torres.