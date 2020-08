Portugal é o segundo País com mais ataques informáticos

Recebeu uma mensagem de um banco ou de uma qualquer loja a pedir para atualizar dados para não perder acesso? Pois bem, não é caso único.



Os ataques informáticos por SMS ou email dispararam desde que começou a pandemia e um novo estudo coloca Portugal no segundo lugar dos países com mais ataques de phishing.

O termo designa a tentativa fraudulenta de obter informações confidenciais como nomes, senhas e detalhes de cartões de crédito das vítimas. Para fazer estes ataques, os piratas informáticos fazem-se passar por entidades credíveis.

Segundo a investigação da Kaspersky, empresa especializada em segurança informática, no segundo trimestre de 2020, ou seja de abril a junho, "Portugal é o segundo país com a maior percentagem de utilizadores atacados por phishers (13,51% do total de utilizadores)".



À frente do nosso país ficou apenas a Venezuela (17,56%). Foram "detetados novos truques de phishing, desde emails de despedimento enviados em nome de departamentos de Recursos Humanos a ataques disfarçados de notificações de entrega".



A Kaspersky lembra que o phishing "é um dos ataques de engenharia social mais antigos e flexíveis do cibercrime, utilizado com o objetivo de atrair utilizadores menos precavidos para um determinado website, levando-os a fornecer informações pessoais a hackers mal intencionados".

Entre os países com mais ataques deste género contam-se ainda Tunísia, França, Brasil, Qatar, Bahrein, Guadalupe, Bélgica e Martinica.