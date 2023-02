Portugal foi o terceiro país europeu mais afetado por ataques informáticos em 2022. Os “maiores impactos” dos ataques no País, de acordo com Duarte Freitas, responsável pelos serviços de cibersegurança da IBM Portugal, foram “o roubo e a fuga de informação”, seguindo-se “tentativas de extorsão”.



Segundo o mais recente relatório da empresa especializada em tecnologias de informação, o Reino Unido foi no ano passado o país do Velho Continente mais atingido pela criminalidade online.









