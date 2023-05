Portugueses estão a pagar mais pelas comunicações

No final do primeiro trimestre de 2023, a receita média mensal das operadoras de telecomunicações em Portugal por subscritor foi de 36,13 euros (sem IVA), valor que registou o maior crescimento anual desde 2016 (mais 4,3%). A receita média mensal foi de 44,69 € no caso das ofertas 4/5P (mais 3,7%) e de 28,19 € no caso das ofertas 3P (mais 2,4%).Segundo o mais recente relatório do setor divulgado pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), de janeiro a março, havia 4,6 milhões de subscritores de pacotes de serviços de telecomunicações em Portugal, valor 3,4% acima do registado no mesmo período de 2022.Este aumento traduz-se em 151 mil novos contratantes. De acordo com a Anacom, a subida está exclusivamente associada às ofertas 4/5P, que passaram a contabilizar 2,5 milhões de subscritores, 54,2% do universo total de subscritores de ofertas em pacote. No ranking dos serviços com maior número de subscrições, seguem-se as ofertas 3P, com 1,7 milhões de assinantes, representando 36,8%. Este é, no entanto, o segmento em que se verificou a maior descida (menos 1,2%).No final de março, a Meo foi o prestador com maior quota de subscritores de serviços em pacote (41,3%), seguindo-se Nos (35,4%), Vodafone (20,4%) e Nowo (2,8%). Face ao trimestre homólogo, a Meo e a Vodafone aumentaram a sua quota de subscritores, enquanto as da Nos e da Nowo diminuíram. Em termos líquidos, a Nowo foi o único dos prestadores a diminuir o número de subscritores.As receitas de serviços em pacote somaram cerca de 494 milhões de euros (51,9% do total das receitas retalhistas), mais 7,9% face ao mesmo período do ano anterior.