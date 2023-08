Os portugueses estão a pagar mais pelas telecomunicações. Os preços dos serviços praticados em julho deste ano são agora 3,9% mais altos do que no período homólogo do ano passado.



Os dados constam do último relatório mensal da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) e indicam que apesar dos preços das telecomunicações se manterem em julho face ao mês anterior (junho), em termos anuais, os portugueses pagam mais 3,9% do valor.









