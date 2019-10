Portugueses passam 93 minutos por dia nas redes sociais

Noventa e três. São estes os minutos que os portugueses dedicam diariamente às redes sociais, que utilizam uma vez por dia (95%), embora 83% assuma fazê-lo em várias ocasiões. Segundo o último estudo da Marktest, é ao fim de semana que a maioria (68%) diz dispensar a maior fatia do tempo a esta atividade, sobretudo a enviar mensagens ou a usar serviços de chat (78%), a ler notícias em sites de informação (67%) ou a comentar publicações de amigos (65%).

Já os hábitos de partilha são mais reduzidos: apenas 57% dos inquiridos fazem pelo menos uma publicação por dia. Ainda assim, a média são duas por dia ou 11 por semana, principalmente fotos ou imagens.

Tendo em conta que o smartphone é o equipamento mais usado para aceder às redes sociais (com 89% de referências), há uma forte incidência de inquiridos a realizar outras tarefas enquanto navegam pelo Facebook e pelo Instagram, ou enquanto trocam mensagens via WhatsApp ou Messenger: 58% dizem também ver televisão, 44% ouvem música e 37% convivem com a família ou amigos.

O Facebook continua a ser a rede social com maior notoriedade e a mais usada pelos portugueses (95% dos utilizadores têm conta nesta plataforma), mas o Instagram é considerado, neste momento, a rede mais atual e o LinkedIn a mais credível, de acordo com os inquiridos - a amostra foi constituída por 809 entrevistas a indivíduos entre os 15 e os 64 anos, residentes em Portugal Continental e utilizadores de redes sociais.