Postos de venda de jornais pedem audiência ao Governo por causa de taxa da Vasp

A Associação Nacional de Vendedores de Imprensa (ANVI) pediu audiências, ainda sem resposta, aos Ministérios da Cultura e da Economia, por causa da taxa extra da Vasp, mantendo o boicote à venda para 18 e 19 de junho.

Em comunicado, a entidade disse que "requereu esta semana pedidos de audiência ao secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media (Ministério da Cultura) e secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor (Ministério da Economia) sem que tivesse, até à presente data, sido confirmada a disponibilidade daquelas secretarias de Estado para reunir e apoiar a situação de fragilidade dos pontos de venda".

De acordo com a ANVI, "a par dos referidos pedidos de reunião", a associação "entrou já em conversações com a Vasp para que suspenda de imediato a intenção de aplicar as referidas taxas adicionais sem que até ao momento tivesse recebido a confirmação por parte daquela empresa que aceitaria desistir da referida cobrança prevista para o próximo mês de julho".