O aumento do preço das matérias-primas e da energia e problemas de distribuição fizeram disparar o preço da tonelada do papel de jornal e revista em 2021. Há empresas do setor a pagar cada tonelada de papel a um preço 50 a 72% mais elevado, o que poderá levar ao aumento do preço das publicações na banca. Ao custo, junta-se a escassez do produto, que leva as empresas do setor a temer mesmo a rutura de stocks nos próximos meses .









O problema começa nas próprias fábricas de papel, que “chegaram a parar máquinas durante a pandemia, por causa da quebra na procura. Por outro lado, algumas fábricas deixaram de produzir papel de jornal para produzir cartão para embalagens - estimuladas pelo aumento do comércio eletrónico”, explicou fonte do setor. Todavia, com a recuperação súbita do consumo em 2021, as fábricas de papel depararam-se “com a escassez de matéria-prima, com preços da energia e de alguns produtos químicos necessários para o fabrico de papel muito mais elevados e com problemas na própria distribuição”, acrescentou.