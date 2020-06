Preços das telecomunicações em Portugal são dos mais caros

Portugal está entre os países europeus com os preços de telecomunicações mais caros. A conclusão é da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), que indica que os últimos dados disponíveis revelam que, entre o final de 2009 e abril de 2020, os preços das telecomunicações no nosso país aumentaram 7,7%, enquanto na União Europeia (UE) diminuíram 10,4%."Todos os estudos elaborados pela Comissão Europeia, OCDE e UIT, evidenciam que os preços dos pacotes de serviços e das ofertas individualizadas de banda larga fixa e de banda larga móvel em Portugal estão acima da média da UE", diz o regulador das telecomunicações.Tendo em conta a percentagem da média mensal do rendimento nacional bruto per capita, Portugal está no 25º lugar do ranking no caso da banda larga móvel, no 21º lugar do ranking no caso da banda larga fixa, e entre o 11º e o 18º lugar do ranking, consoante os serviços e perfis de utilização considerados, no caso dos serviços de voz móvel e internet no telemóvel.A Anacom alerta para o facto dos consumidores subscrevem serviços que depois pouco utilizam mas que fazem aumentar o preço da mensalidade. É o caso do telefone fixo nos pacotes de serviços, que apesar de ter um custo reduzido sempre faz subir a conta a pagar. E também da inclusão de muitos canais no serviço de TV, uma despesa desnecessária em muitos casos uma vez que os consumidores assistem a um número reduzido de canais de forma regular.A mudança de clientes tem gerado vários desentendimentos entre operadoras e alguns deles acabam em tribunal.De acordo com o ‘Negócios’, a MEO perdeu uma ação que se arrastava há quase nove anos e na qual reclamava uma indemnização de 26,8 milhões da NOS por alegadas irregularidades no processo de portabilidade. Numa outra ação, em que a NOS exige 22,4 milhões à MEO, o desfecho deverá ser conhecido em breve.