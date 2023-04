Os preços das telecomunicações em Portugal aumentaram, em março deste ano, 5,7% face ao período homólogo de 2022. De acordo com dados da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), divulgados esta segunda-feira, esta foi a maior subida desde abril de 1994.









No que diz respeito à variação mensal, a subida foi de 1,7% face ao mês anterior.

De acordo com o relatório, este aumento do custo das telecomunicações reflete a taxa de inflação, ou seja, ao “ajustamento dos preços” dos prestadores de serviços conjuntos de telefone fixo e móvel, televisão e Internet em linha com a variação do índice de preços no consumidor (IPC) do ano passado.









Leia também Portugal teve o maior aumento de preços das telecomunicações da União Europeia A Vodafone, uma das três principais operadoras, implementou um ajuste com base na inflação média de 2022 de 7,8%; seguindo no encalço da Nos e da Meo, que já tinham aumentado os preços na mesma ordem em fevereiro.

Em março, as telecomunicações subiram, na média dos 12 meses, 2%, o que traduz um valor superior aos registados na União Europeia (UE). Portugal foi, entre os 27, o 10.º país com a variação de preços mais elevada, numa lista encabeçada pela Polónia, com um aumento médio de 5,4%.





Mas as más notícias não ficam por aqui, já que também o acesso à rede 5G poderá representar um aumento de custos para a maioria dos consumidores. Para já, o período experimental gratuito oferecido pela Nos, a Meo e a Vodafone irá manter-se até 30 de setembro deste ano para todos os tarifários mas, após essa data (e se o prazo não for novamente alargado), os consumidores terão de fazer face a um custo extra de cinco euros para manter o acesso.