Prejuízos de 11,1 milhões de euros na Media Capital

A Media Capital, grupo de comunicação que detém a TVI, registou prejuízos de 11,1 milhões de euros em 2020. No ano anterior, as perdas tinham sido na ordem dos 54,7 milhões de euros.Os rendimentos operacionais recuaram 17% no ano passado, face a 2019, para 137,6 milhões de euros, “sendo que se verificou uma recuperação de 4,5% no segundo semestre”, informa a empresa. “Os gastos operacionais, excluindo amortizações, depreciações, gastos com provisões e restruturações e perdas por imparidade de ‘goodwill’, registaram um decréscimo de 10%, passando de 146,5 milhões de euros para 131,4 milhões de euros.”