Os resultados anuais das gigantes da Internet norte-americanas foram apresentados esta semana e, tal como se esperava, são desastrosos, fazendo temer uma nova vaga de despedimentos. A Amazon, líder do comércio eletrónico, anunciou perdas de 2,4 mil milhões de euros em 2022, em comparação com os 30 mil milhões de ganhos no ano anterior, o que contribuiu para o primeiro ano não lucrativo desde 2014. Recorde-se que a empresa fundada por Jeff Bezos anunciou no início de janeiro o despedimento de 18 mil trabalhadores, o que representa 6% da sua força laboral.









Também os resultados da Alphabet, que detém a Google e o YouTube, foram inferiores ao que era esperado, com as contas a serem penalizadas pela quebra na publicidade. As receitas de 69,7 mil milhões de euros representam um crescimento de apenas 1% face a 2021, com a plataforma de vídeos a faturar 7,2 mil milhões (quebra de 8%). Já os lucros caíram 52%, para 12,4 mil milhões. Os fracos resultados levaram a empresa liderada por Sundar Pichai a anunciar a dispensa de 12 mil funcionários em todo o Mundo.

Também a Apple, a única que ainda não avançou com despedimentos em larga escala, revelou uma queda significativa na faturação em 2022, o que não acontecia desde 2019, com receitas de 106,8 mil milhões (menos 5,5%). Já os lucros caíram 13%, para 27,3 mil milhões.





Por fim, a Meta, dona do Facebook e do Instagram, foi a única boa surpresa. A gigante de Mark Zuckerberg apresentou ganhos de 106,3 mil milhões de euros, o que representa uma quebra de apenas 1%. Já os lucros desceram 41%, para 21,1 mil milhões.