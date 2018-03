Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prémio do 'Café Vencedor' para Vila Real

Iniciativa do CM e CMTV premiou o café Nova Pompeia.

06:00

Jorge Mourão, proprietário do café Nova Pompeia, em Vila Real, ganhou 250€ no passatempo ‘Café Vencedor’ por ter a CMTV ligada no espaço e também a edição do dia do Correio da Manhã.



Ana Pedro Arriscado entregou o prémio.