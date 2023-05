Miguel Melo, ainda a recuperar da estada na ‘Quinta das Celebridades’, está surpreendido com o carinho do público, que o reconhece na rua e o trata, na maior parte das vezes, por ‘Batanete’. “Isto é a melhor coisa do programa e não me importo nada que as pessoas me chamem ‘Batanete’. Até acho graça”, salienta.