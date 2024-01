Presidente executivo apresenta plano de reformulação das publicações da Global Media

O presidente executivo da Global Media falou, esta terça-feira, na audição parlamentar, sobre o plano de reestruturação da Global Media Group que, segundo ele, pretende que o Diário de Notícias passe a publicar 40 páginas de segunda a sexta-feira, o número atual são 32, que faça uma grande edição de fim de semana ao sábado e que deixe de ser publicado ao domingo. O Grupo quer privilegiar a venda do DN no sul e centro.Quanto ao JN, José Paulo Fafe diz que o objetivo do grupo passaria pela criação de dois novos produtos, um em Braga e região e outro no centro, que seria sediado em Coimbra. Fala ainda em acabar com a edição do JN Lisboa.Sobre O jogo, o objetivo é fazer uma edição Lisboa.Sobre a expansão internacional, José Paulo Fafe diz que apoia a criação de um Diário de Notícias USA, uma TSF América, TSF África e TSF Brasil e criar um Diário de Notícias Angola. Estes projetos foram pensados para o digital.Em atualização