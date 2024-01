Presidente executivo da Global Media manifesta "angústia" pela falta de pagamento dos salários

O presidente executivo da Global Media, José Paulo Fafe, manifestou esta terça-feira, no início da sua audição parlamentar, a "angústia" que vive desde final de dezembro por não conseguir processar salários aos seus trabalhadores.

José Paulo Fafe falava na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, numa audição no âmbito do requerimento do Bloco Esquerda (BE) sobre a situação na Global Media Group (GMG).

Aqueles que me conhecem "sabem a angústia que eu vivo desde o final do mês passado, eu e a Comissão Executiva" pela impossibilidade de processar o pagamento dos salários de dezembro, sendo que antes não tinha havido o pagamento do subsídio de Natal, salientou, numa "declaração prévia", numa "nota muito pessoal".

"Esta Comissão Executiva que eu presido, com Filipe Nascimento, Paulo Lima de Carvalho e Marco Galinha" iniciou funções há cerca de três e meio e "raro é o dia" em que "não somos surpreendidos por factos" da forma "leviana e pouco transparente, para não classificar de outra maneira, como este grupo foi gerido longos dos últimos anos", acrescentou.

Os trabalhadores da Global Media, com exceção dos que trabalham nos Açores, ainda não receberam os vencimentos de dezembro - e têm convocado para quarta-feira, 10 de janeiro, uma greve, o mesmo dia em que termina o prazo para aderir ao programa de rescisões que prevê uma redução entre 150 a 200 pessoas.