A nomeação do novo conselho regulador (CR) da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) tem sido tarefa difícil. O desentendimento entre PS e PSD face aos quatro nomes que lhes compete escolher tem atrasado o processo. Após a notícia do CM sobre o facto de Arons de Carvalho estar a ser apontado pelo PS para o cargo ter sido recebida com “espanto e estupefação”, o CM sabe que Sebastião Póvoas, presidente do CR, só está disponível para ficar no cargo até ao final de dezembro.









