O documentário ‘The Earthshot Prize: Repairing Our Planet’, lançado pelo Príncipe William e pela Royal Foundation, vai ser exibido em Portugal, no Discovery Channel, dia 22, às 19h10. O trabalho centra-se no “prémio ambiental global mais prestigiado da história”, cujo objetivo é “mobilizar a ação coletiva em torno da nossa capacidade única de inovar, resolver problemas e reparar o nosso planeta”, disse o filho mais velho da princesa Diana.









Sir David Attenborough é um dos convidados do documentário, que destaca o trabalho dos 15 notáveis finalistas do Earthshot Prize para enfrentar os desafios ambientais.