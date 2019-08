Prisa confirma estar a negociar com Cofina para eventual venda da Media Capital

A Prisa confirmou esta quinta-feira que mantém negociações em regime de exclusividade com a Cofina sobre a eventual venda da Media Capital, grupo português do setor dos media que detém a TVI.O grupo Media Capital informou esta quinta-feira a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de que recebeu um comunicado da Prisa onde esta última informa que "mantém negociações em regime de exclusividade com a Cofina sobre uma potencial venda à Cofina da participação que a Prisa detém" no grupo português de media.Na quarta-feira a Cofina já tinha anunciado que está a negociar com a Prisa a aquisição da participação desta na Media Capital.A presença da Media Capital no panorama da comunicação social portuguesa estende-se à televisão (TVI), audiovisual, rádio, digital, música e entretenimento.Em comunicado divulgado no 'site' da CMVM, a Cofina respondeu assim à decisão do regulador de suspender na quarta-feira a negociação das suas ações, bem como as do grupo Media Capital.Conforme avançou o Expresso, o dono da Cofina, Paulo Fernandes, decidiu entrar em negociações para a compra da TVI à espanhola Prisa.O semanário indicou que o empresário já assinou um memorando com a Prisa há cerca de três semanas, o que lhe garantiu a exclusividade nas negociações.