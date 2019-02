Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisa pretende vender a TVI

Grupo contactou a Record TV e o Grupo Cofina (detentor da CMTV, a televisão do Correio da Manhã) no sentido de saber qual o interesse num possível negócio.

09:52

O grupo espanhol Prisa está novamente a tentar vender a TVI, tendo já contactado a Record TV (estação brasileira detida pela IURD) e o Grupo Cofina (detentor da CMTV, a televisão do Correio da Manhã) no sentido de saber qual o interesse num possível negócio.



A notícia foi avançada ontem pelo semanário Expresso, edição impressa, que recorda a tentativa falhada de vender a TVI à Altice, no ano passado.



A Prisa desistiu da venda depois de, no final de maio, a Autoridade da Concorrência ter considerado que não estavam salvaguardados "os interesses dos consumidores", nem garantida "a concorrência no mercado".