Prisa recusa proposta de compra da dona da TVI

A Prisa recusou a proposta de compra da Media Capital (dona da TVI) apresentada no início do mês pelo empresário Marco Galinha, do grupo Bel, sabe oEsta terça-feira, fonte oficial do grupo Bel confirmou a existência de "uma proposta" e o envolvimento de "um consórcio".Gustavo Guimarães, do grupo Apollo, e a Prozis Group estariam envolvidas no negócio. Já a agência Nova Expressão negou qualquer envolvimento.