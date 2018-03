Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Processo milionário em caso de derrota

Todos os concorrentes garantem que, se não vencerem, vão avançar para os tribunais.

Por Hugo Real | 03:44

O concurso para "instalação e exploração publicitária de mobiliário urbano" da Câmara de Lisboa continua envolvido em polémica e é garantido que será decidido em tribunal.



Após ser considerada vencedora no relatório preliminar, em julho de 2017, a MOP, que concorreu através de duas outras sociedades (Cartazes e Panoramas I e II), viu o júri excluir as suas propostas no relatório final. Agora, a empresa, que contestou a eliminação, promete fazer "tudo o que esteja ao seu alcance para que seja reposta a veracidade. Demore dois meses ou 50 anos", diz ao CM fonte oficial da MOP.



Ou seja, caso o júri não volte atrás e readmita as suas propostas, o que significaria dar-lhe a vitória, a empresa vai avançar com uma providência cautelar para tentar parar a adjudicação à JC Decaux, declarada vencedora após a exclusão. Depois, irá pedir em tribunal uma indemnização superior a 200 milhões de euros. Este valor, sabe o CM, prende-se com os 126 milhões da proposta feita à autarquia liderada por Fernando Medina para explorar a publicidade exterior na cidade (8,4 milhões por ano ao longo de 15 anos), somando os 50 milhões (que a empresa garante ter parados no banco) necessários para instalar o novo mobiliário urbano. Além disso, irá pedir o valor dos ganhos que estimava obter com o negócio. Tudo junto, serão mais de 200 milhões.



Contudo, a MOP acredita que irá ser readmitida, já que sustenta que foi excluída por detalhes técnicos (sobre os quais garante que não lhe foram pedidos esclarecimentos) que foram erradamente avaliados pelo júri. No entanto, se for readmitida, a via judicial será o caminho escolhido pelos outros concorrentes. A Cemusa, também excluída no relatório final, contestou a decisão, e se o júri não lhe der a vitória, vai para tribunal. "A decisão já está tomada", diz fonte da Cemusa. A mesma posição tem a Alargâmbito, que irá seguir a via judicial caso não seja declarada vencedora do lote 2. Já a JC Decaux "vai aguardar serenamente a decisão final do júri" e, depois de a analisar, "tomará uma posição" sobre o tema.



Recorde-se que este concurso estava dividido em três lotes, sendo que o terceiro (que venceu a MOP em julho e agora a JC Decaux) agrega os dois primeiros.



2,5 milhões de euros é quanto a autarquia recebe anualmente pela exploração do mobiliário urbano. Desde 1995 que a JC Decaux e a Cemusa têm o exclusivo do negócio na capital.



Interesse público

Se o destino for o tribunal, para adjudicar a vitória (e receber mais do triplo do que ganha agora), a autarquia terá de invocar interesse público. Senão, o processo fica parado na Justiça.



Câmara na expectativa

Contactada, a câmara diz que "não se pronunciará sobre nenhuma possível ação que venha a ser adotada", já que ainda "não recebeu o relatório final".