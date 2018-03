Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Produtora de Teresa Guilherme acusada de ter dívidas

Pagamento de seis mil euros à equipa técnica do programa ‘A Casamenteira’ em causa.

A Teresa Guilherme S.A., empresa da apresentadora de televisão, está a ser acusada de não pagar à equipa que esteve envolvida na produção do programa ‘A Casamenteira’, que foi emitido aos sábados na TVI. A denúncia foi feita por parte de elementos envolvidos no projeto, que acusam a produtora de lhes dever, ao todo, cerca de seis mil euros.



Contactada pelo Correio da Manhã, a ex-apresentadora da ‘Casa dos Segredos’ negou todas as acusações. "Acordei com o realizador, Tomás Duran, um preço por programa ‘A Casamenteira’, gravado, editado e pronto para emissão, com todos os custos a seu cargo. Os episódios entregues estão pagos desde dezembro de 2017, o que está documentado por comprovativos de transferência bancária.



Apesar disso, Tomás Duran não pagou à sua equipa", referiu Teresa Guilherme num comunicado enviado ao CM, acrescentando que o realizador pediu aos elementos da produção de ‘A Casamenteira’ que lhe enviassem faturas em seu nome que "naturalmente não foram aceites", sendo que "todos os envolvidos foram contactados a explicar a situação".



Por seu lado, Tomás Duran disse ao CM existir "um diferencial" no que toca às contas de ‘A Casamenteira’, que está a ser resolvido entre os advogados da Teresa Guilherme e os seus representantes legais.



Tomás Duran foi realizador do programa ‘A Casamenteira’ enquanto este foi transmitido no site ‘Like3ZA’, detido por Teresa Guilherme, tal como, até ao sétimo episódio, exibido pela TVI.



De acordo com uma fonte próxima do realizador, esta parceria só acabou quando um elemento da produção agrediu Tomás, em dezembro de 2017, "motivado pela falta de pagamentos aos câmaras". Na altura, a GNR foi chamada ao local, uma quinta em Vila Nova de Famalicão, tendo sido posteriormente apresentada uma queixa-crime às autoridades, estando o processo ainda em fase de inquérito.



Recorde-se que em ‘A Casamenteira’ Teresa Guilherme assumiu não só o papel de apresentadora, mas também de autora do formato, estando a cargo dela a escrita dos guiões e a preparação geral dos alinhamentos de cada episódio transmitido quer na internet, quer na estação de Queluz de Baixo.



PORMENORES

Negócios com a Impresa

Em 2007, Teresa Guilherme fechou acordo com a dona da SIC para criar a Terra do Nunca Produções. A Impresa investiu 2,4 milhões de euros. Um ano depois, a apresentadora encaixou cerca de dois milhões de euros com a venda dos 40% que ainda detinha da produtora à SIC.



Sem projetos na televisão

Em termos profissionais, os últimos meses não têm sido favoráveis para Teresa Guilherme. Além de ter sido afastada da apresentação da sétima temporada de ‘Casa dos Segredos’, a TVI pôs um ponto final em outros dois programas da apresentadora: ‘Confessionário’ e ‘A Casamenteira’ (que tem também um espaço no ‘Você na TV!’).