Profissionais da comédia são trunfo na ficção nacional

Alcançaram o carinho do público e um percurso artístico coeso como humoristas, mas devido à pandemia de Covid-19 tiveram de encontrar outro sustento. A ficção nacional abriu as portas aos principais nomes da comédia e estes voltaram a entreter o público. O primeiro a trilhar este caminho foi Fernando Rocha, aposta de Daniel Oliveira na novela ‘Amor Amor’."Estou a adorar. Não sei o futuro, mas quero fazer novelas o resto da minha vida. É uma nova paixão. Posso ser outra pessoa, mesmo que não seja uma pessoa que me agrade", revelou aquando do arranque do projeto, que está a caminho da segunda temporada, com grande sucesso junto do público. Para grande surpresa, também Joana Pais de Brito, que conquistou o País com a imitação exímia de Cristina Ferreira, captou as atenções do diretor de Programas da SIC, que a convidou para interpretar a compositora Rita Gomes na trama musical da estação de Paço de Arcos. Um desafio ímpar na opinião da atriz. "Eu fui sem quaisquer expectativas para este projeto. Sabia que ia ser uma coisa totalmente diferente. Demorei dois meses a adaptar-me ao formato. É uma linguagem diferente. tem os seus códigos. Tive de desconstruir maneiras de trabalhar que eu tinha."